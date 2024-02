Vittoria di PD e M5S in Sardegna. Occhiuto: «dispiace aver perso per un pugno di voti»

CATANZARO – “Le altre coalizioni si saldano o si sfaldano in relazione ai risultati elettorali che conseguono. Il centrodestra, invece, è un campo politico forte e coeso, unito da decenni a prescindere dalle vittorie o dalle sconfitte. Dispiace avere perso le elezioni in Sardegna per un pugno di voti, ma non possiamo neanche sottovalutare il dato importante delle coalizioni: senza il voto disgiunto e senza i numeri negativi di Cagliari, oggi racconteremmo un’altra storia”. Così, interpellato telefonicamente dall’ANSA sull’esito delle elezioni regionali in Sardegna, il presidente della Regione Calabria e vice segretario di Forza Italia, Roberto Occhiuto.

“All’interno del centrodestra – ha aggiunto – si segnala il risultato positivo di Forza Italia, con picchi straordinari come il 25% di Olbia, governata dal nostro Settimo Nizzi”. “Sono certo, comunque – ha detto ancora Occhiuto – che il risultato sardo non influirà in alcun modo sulla solidità dell’esecutivo Meloni, che continuerà a guidare il Paese positivamente e con il chiaro sostegno di tutte le forze politiche della maggioranza. Grazie comunque a Paolo Truzzu per l’impegno profuso in questa campagna elettorale e auguri di buon lavoro ad Alessandra Todde, neopresidente della Regione Sardegna”.