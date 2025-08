Violento incidente sulla A21 tra un furgone e una bisarca, muore un 55enne calabrese

- Advertisement -

PIACENZA – L’impatto è avvenuto alle prime ore di oggi, ed è stato molto violento. Per Bruno Nava di 55 anni, residente a Casalpusterlengo ma originario di Reggio Calabria, non c’è stato nulla da fare. Il mezzo sul quale viaggiava da passeggero, insieme al conducente rimasto ferito gravemente, ha impattato contro una bisarca. L’incidente è avvenuto a Piacenza, lungo l’autostrada A21, nella corsia in direzione Torino, al chilometro 165.

Il furgone di una ditta che si occupa di segnaletica stradale ha tamponato la bisarca nei pressi di Roncaglia. Nava è rimasto ucciso nello schianto e a nulla sono valsi i tentativi di soccorso: le ferite riportate erano troppo gravi. Gravemente ferito anche il conducente del furgone, trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Parma.

L’elisoccorso è atterrato nella piazzola Nure, vicino all’autogrill, per consentire un intervento tempestivo. Entrambi gli occupanti del mezzo sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco. L’incidente ha inevitabilmente causato disagi alla viabilità. Sulla dinamica indaga la Polizia Stradale.