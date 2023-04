Vinitaly Agrifood: il Governo apprezza i 120 stand Made in Calabria

VERONA – Dopo il grande successo riscosso dallo stand calabrese a Vinitaly and the City nel centro storico di Verona, la “replica” è arrivata al tradizionale Vinitaly Agrifood & Sol.

La Calabria riveste un ruolo di primo piano grazie al sostegno ed al lavoro dell’assessorato regionale alle Politiche agricole e di Arsac.

Le cifre sono eloquenti: 120 le aziende presenti in uno spazio espositivo pari a circa 1400 m², molto curato anche nell’allestimento.

Migliaia i visitatori che si sono recati all’interno dei padiglioni 10 e 12 per degustare i vini calabresi, la cui qualità è cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni. Grande successo, inoltre, per le aziende del settore olivicolo che hanno preso parte a Sol & Agrifood.

Diversi i rappresentanti del Governo, che hanno visitato lo stand Calabria apprezzandone i prodotti