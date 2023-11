Vincita record al gratta e vinci. Ben 6 milioni di euro con il tagliando “Vinci in grande”

CiRE’ (TO) – Una vincita davvero da record quella che ha messo a segno un fortunato appassionato del Gratta e Vinci. In provincia di Torino, esattamente a Ciriè, un tagliando della categoria “Vinci in grande” ha infatti regalato la bellezza di 6 milioni di euro. A darne notizia l’Agimeg (l’agenzia giornalistica sul mercato del gioco). Una vincita davvero grande, anzi enorme. Si tratta della cifra più alta ottenibile con questo tipo di tagliando, dal costo di 25 euro. Il biglietto è stato acquistato presso la ricevitoria di Via Battitore 100 a Ciriè (TO), comune di circa 20.000 abitanti.

- Pubblicità sky-