Vince 2 milioni e un vitalizio da 6mila euro al mese con un Gratta e vinci da 5 euro. Festa a Castrocielo

COSENZA – Un nuovo milionario in Italia grazie al Gratta e Vinci. Fa festa il Lazio in particolare la provincia di Frosinone; qui un fortunato giocatore ha vinto 2 milioni di euro con un vitalizio da 6mila ero al mese, grazie al tagliando “nuovo Turista per sempre”. La vincita è stata realizzata nel comune di Castrocielo nel bar tabaccheria di via Casilina sud 153. Si tratta un tagliando dal costo di 5 euro e che prevede, come vincita massima, quasi 2 milioni di euro sotto forma di vitalizio.

La vincita prevede infatti queste modalità di incasso: 300.000 euro subito, 6.000 euro al mese per 20 anni e 100.000 euro di bonus finale. Il tutto per un totale di 1.936.849 euro. Il premio massimo è pagabile anche in un’unica soluzione, come da regolamento di gioco, al netto della trattenuta del 20% (per la parte eccedente i 500 euro).

Gratta e vinci: 1 milione di euro a Napoli

Per quanto riguarda i maxi premi degli ultimi sette giorni (qui quelli della settimana precedente), il Gratta e vinci fa felice due giocatori nel napoletano, che portano a casa 1 milione di euro grazie a due jackpot da 500mila euro. Il primo centrato proprio nella città di Napoli con un tagliando della serie “Il Miliardario” mentre il secondo premio a Casoria con il Gratta e vinci “Ultra Numerissimi”. Festa anche a Rionero In Vulture, in provincia di Potenza, dove sono stati vinti 200mila ero con il tagliando “Crucijolly”.

Quattro vincite da 100mila euro: due a Como

Quattro sono state le vincite da 100mila euro, tre di queste registrate in Lombardia. Due a Como dove con i tagliandi “il Miliardario” e il “Mini Doppia sfida” e uno a Vidugulfo, in provincia di Pavia, dove sono stati vinti 100mila euro con il biglietto “Super Numerissimi”. La quarta vincita è nel Lazio, a Terracina in provincia di Latina, con il tagliando “Buongiorno”.

Tre, invece, i premi da 50mila euro. Fanno festa a Cameri in provincia di Novara, con il tagliando “Doppia Sfida Classic” a Cinisello Balsamo nel milanese e a Nago Torbole nel Trentino con il tagliando “Miliardario Maxi”. Infine, vinti 40mila euro a Foggia e ad Annone nel veneziano con due tagliandi della serie “Nuovo 50X”, 30mila euro a Ispica in provincia di Ragusa con un Gratta e vinci della serie “Super Numerissimi” e 20mila euro a Napoli e Agrate Brianza (MI) con “Il miliardario Mega”.