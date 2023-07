Urina in una bottiglia di birra sul volo Malpensa-Lamezia, denunciato

MILANO – Il bizzarro quanto sgradito episodio si è verificato sul volo W4 5613 in partenza da Milano Malpensa e diretto a Lamezia Terme ed ha causato un notevole disagio per i passeggeri e soprattutto un ritardo di oltre due ore. Il decollo infatti era previsto alle 11 di ieri, 18 luglio. Secondo quanto emerso il personale di volo ha invitato una donna ad accomodarsi a fianco di un passeggero ma la donna avrebbe esitato facendo notare al personale che l’uomo accanto a lei stava urinando dentro una bottiglia di birra di fronte a tutti i passeggeri.

Da qui è partita la segnalazione, è stato richiesto l’intervento della polizia. Gli agenti saliti a bordo lo hanno denunciato per atti osceni in luogo pubblico ma la vicenda, come si può immaginare, ha causato soprattutto un notevole ritardo di circa 2 ore. Le forze dell’ordine infatti, hanno ritenuto necessario infatti, procedere ad una verifica dei bagagli di tutti i passeggeri.