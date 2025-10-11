HomeItalia

“Up With Down”, AIPD lancia la piattaforma per l’imprenditoria inclusiva. L’esempio di ‘Affavorì’ a Cosenza

In occasione della Giornata Nazionale del 12 ottobre, AIPD presenta un progetto ambizioso per trasformare sogni in realtà imprenditoriali. Intanto CoorDown scende in piazza con la campagna "Nessuna decisione senza di noi", per rivendicare diritti e autonomia

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 3 minuti
- Advertisement -

ROMA – In occasione della Giornata Nazionale delle Persone con Sindrome di Down, arriva Up-With-Down, una piattaforma per aspiranti imprenditori con sindrome di Down. La giornata si celebra il 12 ottobre, e due importanti realtà associative italiane si fanno promotrici di iniziative di grande impatto: l’AIPD (Associazione Italiana Persone Down) lancia Up-With-Down, mentre CoorDown torna nelle piazze italiane con una nuova campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi.

“Up-With-Down”

“Mi sembrava di non piacere per quello che ero. Nessuno mi avrebbe assunto, quindi ho deciso di aprire un’attività in proprio”. Con queste parole, Collette Divitto, giovane donna con sindrome di Down, racconta la nascita del suo biscottificio di successo. Oggi è imprenditrice, influencer e fonte d’ispirazione per un progetto che potrebbe cambiare la vita a tante altre persone come lei. È proprio dalla sua storia, insieme a quella di John Lee Cronin e della sua azienda di calzini, che prende forma “Up-With-Down”, la nuova piattaforma lanciata da AIPD per sostenere giovani con sindrome di Down che vogliono avviare una propria attività.

“Non solo dire qualcosa di rivoluzionario, ma fare qualcosa di rivoluzionario”, spiega Gianfranco Salbini, presidente nazionale di AIPD. “Vogliamo incoraggiare e sostenere le persone con sindrome di Down a credere nelle proprie idee, dando loro l’opportunità di diventare imprenditori. Così facendo, vogliamo far compiere un salto in avanti – ma anche in alto – al concetto di inclusione lavorativa”.

A Cosenza l’esempio vincente di “Affavorì”

Anche nel cuore di Cosenza c’è un luogo speciale dove il gusto incontra l’inclusione: Affavorì, una trattoria accogliente e autentica, gestita da persone con sindrome di Down. Qui ogni piatto racconta una storia di passione, dignità e talento. Dal servizio in sala alla preparazione dei piatti tra cui i succulenti “maccabuoni“, lo staff lavora con professionalità e un entusiasmo contagioso, offrendo ai clienti non solo buon cibo, ma un’esperienza ricca di umanità. Affavorì non è solo un ristorante: è un progetto sociale che promuove autonomia, lavoro e integrazione, dimostrando che la diversità è un valore da mettere in tavola, ogni giorno.

 La piattaforma business

Il nome evocativo “Up-With-Down – La piattaforma business con più geni”, sarà presentata in tre fasi:

– Dal 12 ottobre sarà attiva una Coming Soon Page su www.upwithdown.it e gli interessati potranno conoscere il progetto e registrarsi;
– Da novembre sarà online la Landing Page, con una vera e propria Call for Ideas, in cui i candidati potranno caricare i propri progetti imprenditoriali;
– Il lancio ufficiale della piattaforma completa è previsto per il 1° maggio 2026, Festa dei Lavoratori, quando sarà possibile per aziende e privati iniziare a finanziare le idee presentate.

L’obiettivo è trasformare idee in realtà, creare opportunità e nuovi posti di lavoro, ma soprattutto scardinare gli stereotipi che ancora oggi ostacolano l’inclusione vera nel mondo del lavoro.

CoorDown: “Nessuna decisione senza di noi”

Sempre il 12 ottobre, CoorDown – Coordinamento Nazionale delle Associazioni delle persone con sindrome di Down, torna nelle piazze italiane con la campagna “Nessuna decisione senza di noi”. Partita lo scorso 21 marzo, in occasione della Giornata Mondiale sulla Sindrome di Down, la campagna continua per tutto l’anno, con un weekend di mobilitazione nazionale. Oltre 200 piazze italiane saranno animate da volontari – persone con sindrome di Down, famiglie, amici e sostenitori – impegnati nella distribuzione di un messaggio di cioccolato, realizzato con cacao equo-solidale, per sostenere progetti di autonomia e tutela dei diritti.

“L’inclusione non sarà mai possibile se il mondo continuerà ad essere disegnato da pochi per pochi”, dichiara Martina Fuga, presidente di CoorDown. “I diritti conquistati con fatica sono oggi messi in discussione. Le persone con sindrome di Down e le loro famiglie non vogliono solo difendere i passi avanti già fatti, ma chiedono un cambiamento culturale vero, che parta dalle istituzioni”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Scale Mobili Cosenza Piazza XV Marzo

Le nuove scale mobili del centro storico di Cosenza, Alimena rassicura “nessuno stop ai...

Area Urbana
COSENZA – Le scale mobili del centro storico di Cosenza, che torneranno a collegare Piazza Spirito Santo a Piazza XV Marzo, saranno completate e...
Mongrassano Polo Digitale

Mongrassano nella rete nazionale del Polo Digitale PA. Presto anche Longobardi, Caccuri, Firmo, Tarsia...

Provincia
MONGRASSANO (CS) -  Il Comune di Mongrassano compie un passo significativo verso la modernizzazione dei propri servizi, aderendo ufficialmente al Polo Digitale Calabria – Polo...
ludopatia calabria

Ludopatia, la Calabria tra le regioni più esposte al rischio: prima per gioco problematico

Calabria
COSENZA - L’Italia si conferma un Paese dove il gioco resta un fenomeno diffuso e complesso, con rischi che variano sensibilmente da una regione...

Incendio al campetto del quartiere Europa, il Comune: “controlli rafforzati. Critiche pretestuose ed ingenerose”

Area Urbana
RENDE – L’Amministrazione Comunale di Rende è nuovamente intervenuta in merito all’incendio dello spogliatoio dei campetti di calcio a 5 nel quartiere Europa, confermando...
Medici sanità ospedale salute

Oltre i numeri del rapporto GIMBE: Tucci «serve una sanità che funzioni, non solo...

Calabria
COSENZA - Il nuovo Rapporto GIMBE 2025 fotografa con precisione le difficoltà del Servizio Sanitario Nazionale: sottofinanziamento, carenza di personale, disuguaglianze territoriali, crescita della...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37641Area Urbana22742Provincia20001Italia8069Sport3896Tirreno2992Università1488
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

Medici sanità ospedale salute
Calabria

Oltre i numeri del rapporto GIMBE: Tucci «serve una sanità che...

COSENZA - Il nuovo Rapporto GIMBE 2025 fotografa con precisione le difficoltà del Servizio Sanitario Nazionale: sottofinanziamento, carenza di personale, disuguaglianze territoriali, crescita della...
Domenica di carta 2025 - Locandina scacchi in famiglia
Area Urbana

Archivio di Stato di Cosenza: ‘Scacchi in famiglia’ in occasione dell’iniziativa...

COSENZA - Si intitola “Scacchi in famiglia” e l'evento unisce la scoperta del patrimonio archivistico alla passione per gli scacchi, con un focus dedicato...
Area Urbana

Nel cuore del centro storico torna “Cosenza Vecchia Slam”: l’arte scende...

COSENZA - Nel cuore del centro storico torna Cosenza Vecchia Slam, la manifestazione culturale organizzata da Aghia Sophia Fest, giunta alla sua settima edizione....
calabbria teatro festival castrovillari
Provincia

Castrovillari, torna il Calàbbria Teatro Festival: un viaggio poetico tra memoria,...

CASTROVILLARI (CS) - Torna con la sua XIII edizione il Calàbbria Teatro Festival, appuntamento culturale nel mese di ottobre, del panorama teatrale calabrese e...
cinema senza confini frammenti di mare
Calabria

Cinema Senza Confini: Marcello Arnone e Stéphane Ferrara protagonisti di “Frammenti...

COSENZA - Con Frammenti di mare, il regista Carlo Marcucci – già candidato ai Golden Globe per il documentario Chernobyl 20 anni dopo –...
isole ecologiche san giovanni in fiore
Provincia

San Giovanni in Fiore punta sulla sostenibilità: inaugurate sette nuove isole...

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - Si guarda alla sostenibilità a San Giovanni in Fiore dove, questa mattina, sono state inaugurate sette nuove isole...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA