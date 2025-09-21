Unicef in piazza anche a Cosenza per aiutare i bambini in contesti d’emergenza

- Advertisement -

ROMA – “Ulivo: Niente è più bello che vederlo crescere” è la nuova iniziativa lanciata da Unicef per sostenere milioni di bambini che in tutto il mondo vivono in contesti di emergenza. Testimonial della campagna è Gabriele Corsi, ambasciatore di Buona Volontà dell’Unicef Italia. Dal 27 settembre al 2 ottobre, grazie all’impegno dei volontari Unicef, a fronte di una donazione minima del valore di 15€, sarà possibile ricevere una piantina di ulivo con shopperbag Unicef in cotone e sostenere in questo modo tanti bambini e bambine vulnerabili nel mondo.

“In tutto il mondo, milioni di bambini sono a rischio – afferma il presidente dell’Unicef Italia Nicola Graziano – per crisi umanitarie causate da conflitti brutali, dagli effetti devastanti del cambiamento climatico, dall’aumento diffuso della povertà, della malnutrizione e di malattie. L’Ulivo è la pianta simbolo della pace e della resilienza, per questo come Unicef abbiamo deciso di lanciare la nuova iniziativa “Ulivo – Niente è più bello che vederlo crescere”.

L’invito è, dal 27 settembre al 2 ottobre, a recarsi in piazza e ritornare a casa con una pianta di Ulivo: un gesto di solidarietà che farà la differenza nella vita di tanti bambini in tutto il mondo”. È possibile trovare la piazza più vicina andando sul sito https://www.unicef.it/ulivo.

Secondo gli ultimi dati disponibili, 473 milioni di bambini vivono o fuggono da zone colpite da conflitti; 50,3 milioni sono sfollati; 1 miliardo di bambini, quasi la metà di tutti i bambini del mondo, sono ad alto rischio a causa cambiamenti climatici. Scuole e ospedali sono sotto attacco e i bambini sono privati dei servizi fondamentali di cui hanno disperato bisogno.

Le iniziative a Cosenza

27 settembre 2025 – dalle 10:00 alle 13:00

Piazza 11 Settembre

02 ottobre 2025 – dalle 18:30 alle 20:00

Città dei Ragazzi – Scrigno Azzurro

Via Panebianco