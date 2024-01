Una città regina del Gratta e vinci. Tre super vincite da 500mila euro, due con un biglietto da 5 euro

MILANO – La fine del 2023 ha eletto Milano come regina del Gratta e Vinci. Nella parte finale dello scorso anno infatti tre super vincite che cambiano la vita sono andate ad altrettanti fortunati giocatori del capoluogo lombardo. Come riporta Agimeg la prima vincita da 500.000 euro è finita in tasca ad un appassionato che aveva acquistato un Gratta e Vinci dal costo di 5 euro della serie ‘Portafortuna Plus‘. Il tagliando vincente è stato venduto nella ricevitoria di via Sidney Sonnino 2. È stato invece acquistato in Piazzale Gabrio Piola 12 il Gratta e Vinci, sempre dal costo di 5 euro, della serie ‘Numerissimi‘ che ha portato in dote un super premio di quelli che cambiano la vita: altri 500.000 euro per un fortunato giocatore.

Gratta e vinci premiano la Lombardia

È invece finita poco distante dalla città di Milano, precisamente a Peschiera Borromeo, la terza vincita sempre da mezzo milione di euro. A premiare un fortunato giocatore è stato un Gratta e Vinci della serie ‘Nuovo 100x‘, dal costo di 20 euro. Il biglietto è stato venduto in via Aldo Moro 3. Per le vincite superiori ai 500 euro viene applicata una trattenuta del 20% sull’importo eccedente i 500 euro. In pratica, i tre vincitori suddetti incasseranno realmente circa 400.000 euro ciascuno.

La scorsa settimana sempre in Lombardia un fortunato giocatore avevi vinto altri 500mila euro acquistando un gratta e vinci in un Centro commerciale mentre stava comprando i regali di Natale. L’uomo si si era recato al centro commerciale CremonaDue per fare gli ultimi regali di Natale, ma non sapeva che la sorpresa migliore era in serbo per lui. Infatti, con il tagliando ‘Il Miliardario‘ acquistato presso la tabaccheria Compiani di Gadesco e ha vinto il premio massimo da 500.000 euro.