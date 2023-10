Un anno di governo, domani kermesse di FdI con Giorgia Meloni

ROMA – Dopo il rinvio del 24 settembre scorso per il lutto nazionale proclamato dopo la morte del Presidente Giorgio Napolitano, domani, domenica 22 ottobre, l’appuntamento a partire dalle ore 9, al teatro Brancaccio di Roma, che culminerà con l’intervento del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, previsto per le ore 10.30, e trasmesso in videocollegamento nelle sedi delle iniziative regionali. L’iniziativa è organizzata dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia per fare il punto su un anno di governo.

“Un anno di risultati. Come il governo Meloni sta facendo ripartire la Nazione”, è il titolo dell’evento per illustrare le attività delle due Camere, le proposte approvate e i progetti per i prossimi quattro anni.

L’apertura dei lavori è affidata al coordinatore regionale Filoteo Di Sandro, a cui seguiranno gli interventi del senatore Costanzo Della Porta, della deputata Elisabetta Lancellotta, del presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante, degli assessori di FdI Michele Iorio e Salvatore Micone, del capogruppo di Palazzo D’Aimmo Armandino D’Egidio. Poi il focus sulla giustizia e la legalità con il sottosegretario Andrea Del Mastro.

Non solo un anno di governo perchè, quasi certamente sarà dedicato uno spazio anche ai provvedimenti varati dal Consiglio dei ministri con la manovra finanziaria.