Uccide la madre con un’accetta, arrestato il figlio 21enne. La vittima era originaria del Cosentino

- Advertisement -

RACALE (LE) – Una tragedia familiare ha sconvolto la comunità di Racale, nel cuore del Salento. Teresa Sommario, 53 anni, è stata uccisa nella sua abitazione dal figlio maggiore, Filippo Manni, 21 anni, che l’avrebbe colpita ripetutamente alla testa con un’accetta. Secondo le prime informazioni, l’arma utilizzata era una piccola accetta da boy scout. La vittima era originaria di Paludi, piccolo comune in provincia di Cosenza, ma viveva da anni in Puglia. Nata in Germania, si era stabilita a Racale dove risiedeva con i tre figli. Al momento dell’omicidio, in casa si trovava uno dei due gemelli di 17 anni, che avrebbe riferito di non aver udito alcuna lite, ma solo dei rumori sospetti. Una volta sceso, avrebbe trovato il corpo della madre senza vita.

Filippo, studente di Economia a Roma, era tornato a casa da pochi giorni per prendere parte alla festa patronale dedicata a San Sebastiano, celebrata sabato scorso. Dopo l’omicidio è fuggito dall’abitazione, ma è stato rintracciato e fermato dai carabinieri mentre vagava per le strade del paese, in stato confusionale. Sul luogo del delitto sono intervenuti i militari della compagnia di Casarano e del nucleo investigativo di Lecce. Le indagini sono in corso per chiarire il movente del gesto, al momento sconosciuto. Le testimonianze dei vicini descrivono una famiglia tranquilla, senza apparenti tensioni.