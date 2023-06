Ubriaco e drogato investe e uccide un 22enne. Era un suo ex compagno di squadra

VOLVERA (TO) – Si chiamava Mattia Casazzo e aveva 22 anni. È morto dopo essere stato travolto da una BMW guidata da un 24enne risultato ubriaco e drogato e arrestato con l’accusa di omicidio stradale. È accaduto a Volvera nel torinese.

Il giovane si trovava insieme alla fidanzata, 18 anni e stavano attraversando un incrocio sulle strisce pedonali, secondo una prima ricostruzione quando è sopraggiunta la Bmw che viaggiava verso Volvera e guidata dal 24enne. L’auto, sembra durante un sorpasso, li ha travolti.

Il 22enne è morto sul colpo, mentre la ragazza è stata trasportata all’ospedale San Luigi di Orbassano, in stato di shock. Ha riportato una frattura al braccio. Il conducente della Bmw, suo ex compagno di squadra, in un primo momento si è allontanato per poi tornare sul luogo dell’incidente a piedi. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. A quanto si apprende da fonti investigative, l‘uomo è risultato positivo al test per assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti.