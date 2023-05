Turismo al Sud, bando da 565mila euro per imprese sociali: inclusività e innovazione

ROMA – È stato lanciato un bando da 565 mila euro destinato alle imprese sociali in ambito turistico del Sud. Il programma, nato grazie alla fondazione Finanza Etica e la fondazione Con il Sud, intende sostenere progetti che promuovano l’inclusione sociale, l’innovazione e la sostenibilità, creando un impatto positivo nella comunità di riferimento. Le imprese sociali con sede in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia potranno partecipare al bando fino al 22 giugno 2023. Il contributo previsto per i vincitori è compreso tra i 25 e i 50 euro.

“Il bando per sostenere le imprese sociali impegnate nel settore del turismo nelle regioni meridionali intercetta una domanda potenziale di cui abbiamo chiari segnali”, dichiara Carlo Borgomeo, Presidente della Fondazione Con il Sud. “Con il lancio di questo bando vogliamo supportare le imprese sociali che operano nel Sud Italia per la valorizzazione del territorio e che uniscono l’inclusione sociale con l’innovazione”, spiega Teresa Masciopinto, presidente di Fondazione Finanza Etica.