‘Tu es Petrus’, premio internazionale di solidarietà al dottor Marco Serrao

BATTIPAGLIA (SA) La 16esima Edizione dell’illustre Premio Internazionale “Tu es Petrus” – Sezione “Solidarietà” – va, per mano dei Cardinali Kurt Koch e Luis Antonio Gokim Tagle, alla Fondazione Totó Morgana in persona del Presidente e Fondatore dottor Marco Serrao.

Presso l’Aula Consiliare del Comune di Battipaglia, nel corso di una solenne cerimonia alla quale hanno preso parte eccelse personalità, portatrici di valori umani, sociali e professionali di elevato spessore, è stato conferito alla Fondazione Totò Morgana, per mano del Cardinale Kurt Koch e del Cardinale Luis Antonio Gokim Tagle, il prestigioso riconoscimento internazionale “Tu es Petrus” per la Sezione “Solidarietà”.

La Fondazione – reduce dal recente riconoscimento “Bellini G.A.R” conferitole a Catania – si appresta ad accogliere un altro straordinario Premio per “aver costituito un’importante Fondazione impegnata nello screening delle patologie oncologiche, garantendo a decine di migliaia di studenti, adulti, disagiati, detenuti e portatori di handicap una costante assistenza medica attraverso la prevenzione e le terapie più appropriate, a ciò abbinando un’apprezzata opera in difesa della vita umana dal concepimento fino alla sua fine naturale”.

La consegna del riconoscimento per mano dei Cardinali Kurt Koch – Prefetto del Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani e Presidente Onorario dell’Associazione – e Luis Antonio Gokim Tagle – illustre collaboratore di Papa Francesco, nominato Vescovo da San Giovanni Paolo II e aggregato al Collegio Cardinalizio da Benedetto XVI – si carica di ricco significato simbolico.

È nota, infatti, la posizione della Fondazione Totò Morgana contro l’aborto e la affermazione del valore della vita umana sul piano professionale e ideale. La Patria della Fertilità, il celebre e recente cortometraggio realizzato dalla Fondazione, si caratterizza, in effetti, come un Inno alla Vita.

“Affermare il valore della Vita non può prescindere dalla tutela di essa sin dal momento del concepimento e, dunque, dalla estensione di siffatta tutela, in primis, verso chi è totalmente indifeso e non può opporsi alle scelte di morte imposte da altri”, dichiara il dottor Serrao, confermando anche la soddisfazione e la gratitudine verso tale importante conferimento, ideato e curato da Gianluca Barile – Fondatore e Presidente della Associazione “Tu es Petrus”.

Tra le illustri personalità designate meritevoli del conferimento, per la sezione “Legalità” vi è il neo Procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri. Per la Sezione “Giornalismo” la conduttrice della trasmissione Rai “Belve”, Francesca Fagnani.

Per la Sezione “Pro Ecclesiae et Pontifice”, premiato il Cardinale Luis Antonio Gokim Tagle, Pro-Prefetto del Dicastero per la Nuova Evangelizzazione. Per la Sezione “Sport”, il riconoscimento è stato conferito alla prima voce di “Tutto il Calcio minuto per minuto” Francesco Repice.