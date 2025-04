Trump e Zelensky seduti nella basilica di San Pietro prima dei funerali del Papa

- Advertisement -

ROMA – Una foto che sta facendo il giro del mondo. Donald Trump e Volodymyr Zelensky si sono incontrati prima del funerale di Papa Francesco. I due sono seduti uno di fronte all’altra all’interno della Basilica di San Pietro prima dei funerali del Papa che sono poi iniziati alle 10:00. I due hanno anche concordato di incontrarsi più tardi oggi dopo il funerale, hanno aggiunto le fonti. Secondo la Casa Bianca il breve faccia a faccia è stato “molto produttivo“. Secondo il New York Times, tra l’altro, Zelensky avrebbe presentato a Putin la controproposta al piano americano di pace con la Russia.

Zelensky era stato accolto da un applauso della folla al suo arrivo sul sagrato in piazza San Pietro poco dopo l’arrivo del presidente americano Trump con la moglie Melania e il presidente francese, Emmanuel Macron. In un’altra foto, sempre all’interno di San Pietro si vedono colloquiare il primo ministro inglese Keir Starmer, Emmanuel Macron Donald Trump e Volodymyr Zelensky.

Nella controproposta di Kiev non sarebbe prevista alcuna restrizione alle dimensioni delle Forze armate ucraine, sarebbe previsto “un contingente di sicurezza europeo” sostenuto dagli Stati Uniti da dispiegare in territorio ucraino per garantire la sicurezza, mentre gli asset congelati russi dovrebbero essere usati come riparazioni di guerra. Secondo il giornale americano, queste tre disposizioni potrebbero non essere un punto di partenza per il Cremlino, ma alcune parti del piano ucraino suggeriscono la ricerca di un terreno comune.