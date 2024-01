Trovato morto un 14enne, era scomparso da ieri. Si è ucciso sparandosi con la pistola del padre

CASTELFRANCO EMILIA (MO) – É stato trovato cadavere il 14enne scomparso da ieri nelle campagne di Castelfranco Emilia (Modena). Il corpo del ragazzo è stato rinvenuto in un canale in via Prati, frazione Gaggio, nei pressi del parco di Villa Sorra, non lontano da casa.

Il giovane si sarebbe sparato con una pistola di proprietà del padre, funzionario della Questura di Modena. Si tratterebbe, dalle informazioni raccolte, di un dipendente “civile” del ministero, non un poliziotto, con un porto d’armi. Non sembrano esserci dubbi sulla dinamica e non risultano essere stati trovati messaggi di spiegazione del gesto. Si valuteranno le modalità di custodia dell’arma: non è chiaro dove si trovasse quando il 14enne l’ha presa con sé.