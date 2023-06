Trenitalia: in estate 10mila collegamenti al giorno, più attenzione per famiglie, sportivi e animali

ROMA – Oltre 10.000 collegamenti al giorno in treno e circa 19.000 corse in bus tra Italia ed Europa. Da oggi, 11 giugno, entra in vigore l’orario ferroviario estivo il Polo passeggeri del gruppo Fs inaugura la Trenitalia Summer experience. Tema centrale è l’intermodalità, grazie alla rinnovata app di Trenitalia, che consentirà di acquistare treni, bus e parcheggi e pianificare soluzioni non più soltanto da stazione a stazione, ma dal punto di partenza alla destinazione finale.

Frecce, Intercity, Regionale e Fse garantiranno in Italia oltre 6.600 collegamenti in treno, ai quali si aggiungono circa 11mila corse bus. In Europa oltre 3.300 i collegamenti al giorno in treno e 8mila in bus. Più di 250 le Frecce al giorno sulla rete ferroviaria italiana (oltre 120mila posti). Migliorano i collegamenti verso il Sud tra Milano e Napoli, con 68 Frecciarossa al giorno (30mila posti). Milano-Roma potrà contare su 4 Frecciarossa in più al giorno. Oltre 20 i Freccialink su gomma.

Cento fermate in più al giorno, il 42% rispetto allo scorso anno, quest’estate per i 120 Intercity e sei nuovi collegamenti per alcune località della Costa degli Dei e Milano-Savona. Riproposto anche in estate il prolungamento per Bardonecchia. Confermata l’offerta Eurocity con 40 collegamenti giornalieri, ai quali si aggiungono 8 collegamenti Euronight tra l’Italia, l’Austria e la Germania.

Tra gli oltre 6.000 treni regionali al giorno più servizi in Piemonte, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna. Treni sempre più efficienti. Ed entro la fine dell’anno arriveranno 26 treni ibridi Blues e 44 treni Rock e Pop. Oltre 9.700 i collegamenti quotidiani di Busitalia con 53 nuovi bus (e altri 170 entro la fine dell’anno). 260 quelli di Ferrovie del Sud Est (80mila posti al giorno) diretti in Puglia, ai quali si aggiungono anche 1.400 corse in bus al giorno. Più completa e integrata l’offerta intermodale treno e aereo, con 19 aeroporti collegati alle stazioni.

Sportivi, famiglie e amici a 4 zampe

Più attenzione per gli sportivi, per le famiglie e per gli amanti degli animali con Trenitalia Summer experience. Circa 26mila i posti bici quotidianamente a disposizione dei viaggiatori di Regionale, Intercity ed Eurocity, le cui prenotazioni sono aumentate del 30% rispetto al 2022. Per le famiglie, prevista la promozione Junior Estate che, dal lunedì al venerdì, consente di far viaggiare gratuitamente i ragazzi fino a 15 anni non compiuti accompagnati da un adulto pagante.

I cani viaggiano gratis fino al 15 settembre sulle Frecce e fino al 5 settembre su Intercity. Sul Regionale, la novità di quest’estate è rappresentata dall’offerta dog in tour: la promo che consente di portare a bordo dei treni regionali per un numero illimitato di viaggi il proprio animale domestico al guinzaglio. Gli animali di piccola taglia che possono essere tenuti nel trasportino viaggiano gratis a bordo di tutti i treni di Trenitalia.

Trenitalia Summer experience, collegamenti per la Calabria

Sono 16 in totale le Frecce di Trenitalia che collegano ogni giorno la Calabria a Roma. Fra Torino a Reggio, senza cambi, passando per Roma e Milano 4 Frecciarossa; a questi si aggiunge un nuovo Frecciarossa fra Reggio e Milano con fermate in Calabria a Villa S. Giovanni, Gioia Tauro, Rosarno, Vibo-Pizzo, Lamezia Terme Centrale e Paola, una coppia di Frecciarossa che unisce in meno di 9 ore Milano e Reggio per un totale di 8 collegamenti al giorno fra Milano e Reggio (due in più rispetto allo scorso anno) e ancora due i Frecciarossa1000 fra Venezia e Reggio”.

Da oggi e ogni giorno, 4 i Frecciargento che collegano Reggio alla capitale, con fermate, in Calabria, alternativamente, nelle stazioni di Scalea S. Domenica Talao, Paola, Lamezia, Vibo, Rosarno, Gioia Tauro, Villa San Giovanni. Torna anche per questa estate, nelle giornate a più alta mobilità, il Frecciarossa notturno con partenza da Milano e fermate in Calabria a Paola, Lamezia Terme, Rosarno e Villa San Giovanni.

Confermato inoltre il collegamento del Regionale di Trenitalia fra Crotone e Sibari, con fermate anche a Cirò, Cariati, Corigliano Rossano in coincidenza con il Frecciarossa Bolzano-Sibari, per viaggiare dalla montagna al mare. Le navi veloci di Blujet (Gruppo FS Italiane), invece, garantiscono un facile interscambio fra i due mezzi di trasporto, fra Villa San Giovanni e Messina.

L’offerta Intercity che ogni giorno raggiungono la Calabria si compone di 4 coppie di Intercity Giorno fra Reggio e Roma, due coppie di Intercity Giorno fra Reggio e Taranto, una coppia di Intercity Notte fra Reggio e Torino, e un Intercity Giorno periodico che circola nel fine settimana: il sabato da Milano verso Reggio Calabria e la domenica da Reggio Calabria verso Milano.

Da oggi due coppie di Intercity Giorno da Roma a Reggio e la coppia periodica da Milano a Reggio fermeranno anche a Tropea, Vibo Marina, Ricadi-Capo Vaticano e Nicotera, e fra le novità anche il prolungamento estivo di un’ulteriore coppia di treni Intercity a Reggio. Ad arricchire i collegamenti di lunga percorrenza, inoltre, anche due coppie di treni Intercity Giorno e una coppia di Intercity Notte fra Roma e la Sicilia, più una coppia di Intercity Notte fra Milano e la Sicilia, con fermate in Calabria. Fra le conferme, il Cedri Line, che fino all’11 settembre, con 14 collegamenti nei giorni feriali, 10 il sabato e 4 la domenica, unisce Sapri a Paola, proseguendo per Cosenza con fermate nelle principali località balneari della Riviera dei Cedri tra cui Praia a Mare, Scalea, Diamante. Sino all’11 settembre confermato il servizio turistico Tropea Line che, con un’offerta di 24 collegamenti al giorno, percorre la spettacolare Costa degli Dei, con fermate strategiche nelle località di mare Pizzo, Vibo Marina, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea, Santa Domenica, Ricadi, Joppolo, Nicotera, proseguendo da Rosarno per Reggio lungo la Costa Viola passando per le località balneari di Bagnara, Favazzina e Scilla.

Sulla costa ionica saranno 12 i collegamenti giornalieri tra Reggio e Roccella e 25 tra Reggio e Melito di Porto Salvo, con un potenziamento dell’offerta festiva verso le principali spiagge della costa, tra le quali Annà, a questi si aggiungono 14 collegamenti feriali da Reggio a Catanzaro Lido con fermata a Soverato. Per una sempre maggiore intermodalità, confermato anche il Lamezia Airlink, servizio combinato del Regionale treno+bus dalla stazione all’aeroporto internazionale “Sant’Eufemia” mentre il Sibari Museum Link, collegherà la stazione di Sibari al Museo archeologico nazionale della Sibaritide, con 4 collegamenti al giorno. Questa estate, grazie ad un servizio treno+bus, saranno raggiungibili dalla stazione di Cosenza anche le località di Camigliatello nella Sila Grande e San Giovanni in Fiore con 5 collegamenti al giorno e dalla stazione di Catanzaro e Catanzaro Lido la località “Parco delle Biodiversità” con 11 collegamenti.