Treni, fine settimana difficile per chi viaggia. Da oggi 24 ore di sciopero nazionale

ROMA – Si annuncia un fine settimana di disagi per chi deve viaggiare in treno. A partire dalle 21.00 di oggi, sabato 23 marzo, sono state proclamate 24 ore di agitazione da alcune sigle sindacali autonome SGB, USB e CUB Trasporti che riguarda il personale di bordo e di macchina di Gruppo Fs (coinvolti non solo i regionali ma anche Intercity e Frecce di Trenitalia), ma anche Italo, Trenord e Tper. Stop alla circolazione ferroviaria fino alle 21.00 di domenica 24 marzo, a eccezione delle tratte protette.

“Gli scioperi nazionali potrebbero avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni Regionali di Trenitalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine degli scioperi” sottolinea la nota del Gruppo Fs.

L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. I viaggiatori potranno richiedere il rimborso del biglietto secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Trasporto di ciascun vettore, consultabili sul sito delle singole Imprese Ferroviarie. Informazioni su collegamenti e servizi attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito di Ferrovie, sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800/892021, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti. Qui l‘elenco dei treni comunque garantiti anche in caso di sciopero.