Trema la terra in Basilicata: scossa di terremoto di magnitudo 4.2 avvertita anche in Calabria

COSENZA – Continua a tremare la terra in tutta Italia. Dopo i Campli Flegrei, il Gargano, le Isole Egadi e lo sciame sismico che da giorni sta interessando la parte centrale della Calabria, questa mattina una scossa di terremoto è stata registrata dall’INGV alle ore 10:01 in Basilicata. L’epicentro è stato localizzato a Vaglio in provincia di Potenza e il terremoto è avvenuto ad una profondità di 14 chilometri. Scossa avvertita distintamente dalle persone non solo in Basilicata ma anche in Puglia, parte della Campania e e nel nord della Calabria.