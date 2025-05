Trasporti, martedì 6 maggio proclamate 8 ore di sciopero del personale FS. Treni a rischio

- Advertisement -

COSENZA – Dalle ore 9:00 fino alle ore 17:00 di martedì 6 maggio 2025, i treni potrebbero subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

Le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie hanno infatti confermato lo sciopero nazionale di 8 ore. “Lo sciopero del 6 maggio che abbiamo proclamato unitariamente nelle ferrovie è confermato” ha detto il segretario generale della Filt Cgil Stefano Malorgio, spiegando che “negli ultimi incontri per il rinnovo del contratto nazionale non ci sono stati passi in avanti“. Alla riunione non si sono presentate le società del Gruppo Fsi – evidenzia ancora il sindacato – impedendo così un confronto costruttivo e concreto sulle soluzioni da adottare“.

L’agitazione, ha comunicato Trenitalia, può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. I passeggeri, che intendono rinunciare al viaggio, possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero:

– fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;

– fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali;

In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.