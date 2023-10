Tragico schianto nel Torinese, muore sul colpo una donna calabrese

SAN BENIGNO – Una donna di 57 anni residente a Sant’Agata del Bianco (Reggio Calabria) è morta questa mattina in seguito a un incidente stradale che si è verificato sulla provinciale 87 a San Benigno Canavese (Torino). La donna era in macchina con altre tre persone. La vettura, per causa in fase di accertamento, è terminata fuoristrada intorno alle 4 del mattino. Nell’urto la 57enne è morta sul colpo. Le altre tre persone invece sono state estratte dai vigili del fuoco e trasportate nei vicini ospedali di Chivasso e di Ciriè. Non sarebbero in pericolo di vita.

I quattro, secondo i primi accertamenti dei carabinieri della compagnia di Chivasso, rientravano da una festa di matrimonio della figlia del conducente dell’auto. La donna deceduta sul colpo era zia della sposa. Era seduta sul sedile lato passeggero.