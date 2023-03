Tragico incidente sulla Gardesana, muore 46enne di Cosenza. Oggi i funerali

VERONA – Era originario di Cosenza il 46enne Fabio Di Giuseppe, militare in servizio a Montorio, deceduto nei giorni scorsi in un incidente stradale sulla Gardesana. Secondo quanto emerso stava facendo rientro alla sua abitazione a Castelnuovo del Garda quando, per cause ancora in corso d’accertamento, la moto sulla quale viaggiava ha impattato con un furgone a Cisano, all’altezza del cimitero di Bardolino.

L’impatto è stato fatale per il paracadutista e non c’è stato nulla da fare. Illeso invece, il conducente del furgone. A prestare i primi soccorsi è stato un altro motociclista che avrebbe provato a praticare le manovre di rianimazione. Fabio Di Giuseppe era un Alpino Paracadutista Ranger Sergente Maggiore Capo in forza alla Caserma Duca di Montorio. Lascia moglie e figli. I funerali saranno celebrati oggi alle 15 nella chiesa di Sandrà.