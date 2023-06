Tragico incidente sul lavoro, muore 59enne di Mongrassano. Lascia moglie e due figli

VEROLANUOVA – È spirato nei giorni scorsi, a 59 anni, in un letto dell’ospedale dove era ricoverato dopo un terribile incidente avvenuto sul lavoro a Robecco d’Oglio in provincia di oltre un anno e mezzo fa, il 30 novembre 2021. Non ce l’ha fatta Luigi Ruffo, originario di Mongrassano, in provincia di Cosenza e residente da oltre vent’anni a Verolanuova, in provincia di Brescia.

Luigi lavorava in un’azienda di Verolanuova dove era assunto come autotrasportatore. Ruffo era una persona intraprendente e gentile, sempre pronta a collaborare per organizzare eventi e feste, e aveva conquistato il rispetto e l’affetto di tutta la comunità. Lo dimostrano i numerosi messaggi di cordoglio e le dimostrazioni di affetto che sono giunti alla sua famiglia in particolare alla moglie Anna Maria Rizzuto e ai figli Ilaria e Domenico. Nel cosentino vivono anche la madre e altri suoi familiari. Ruffo era ricoverato in una clinica della bassa bresciana.

«Luigi era un uomo solare, una persona che si è fatta apprezzare e amare in questa comunità», si legge tra i tanti ricordi condivisi online. «Lo ricordo con il grembiule bianco, intento a cucinare alla festa del paese, sempre sorridente, sempre pronto con una battuta e sempre disponibile. Se c’era bisogno di una mano, bastava chiedere a lui. Ci mancherai, Luigi, che la terra ti sia lieve».

In molti hanno partecipato alla cerimonia funebre che si è svolta nella basilica di San Lorenzo nella località bresciana, per rendere un ultimo commosso omaggio a un uomo che ha saputo conquistarsi un posto nel cuore di tanti abitanti di Verolanuova.