Tragedia sulla Funivia del Faito. Una cabina precipita e si schianta al suolo: 4 vittime

- Advertisement -

CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) – Precipita una cabina della funivia del Faito e provoca 4 morti. In un primo momento sembrava una brutta avventura a lieto fine per alcuni passeggeri rimasti bloccati in una cabina della storica funivia che collega Castellammare di Stabia con il monte Faito. La funivia si era fermata a causa di un guasto e la cabina con i passeggeri bloccata a ridosso della stazione della Circumvesuviana di Castellammare a Valle con tutti e 16 gli occupanti tratti in salvo, in gran parte turisti stranieri. Ma nelle ultime ore è arrivata la notizia che a monte, una cabina sarebbe precipitata al suolo. E la tragica notizia non può che riportare alla mente la tragedia del Mottarone.

In corso le ricerche: la cabina staccata a monte

Il bilancio è di quattro vittime ed un ferito grave. In un primo momento il macchinista risultava disperso ma poi è stato rinvenuto senza vita. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e le squadre del soccorso alpino. “è una tragedia””, ha scritto su Facebook lo stesso presidente dell’Eav Umberto De Gregorio, aggiornando le informazioni. La cabina a monte sarebbe precipitata al suolo prima di arrivare al capolinea per il guasto che si è verificato nel primo pomeriggio.

Sulla cabina della funivia del monte Faito ci sarebbero state infatti, cinque persone: quattro passeggeri più il macchinista, dipendente dell’Eav, l’azienda che gestisce l’impianto. Sono in corso le ricerche dei dispersi con l’ausilio di elicotteri, ma le operazioni sono complicate dal maltempo e dalla coltre di nebbia.

Sulla vicenda della funivia il Prefetto di Napoli Michele di Bari ha convocato il centro di coordinamento soccorsi. Sono in corso le ricerche, complicate dalla situazione meteo con una densa coltre di nebbia che ricopre il Faito.

Funivia riaperta una settimana fa dopo alcuni lavori

La funivia del Faito venne aperta al pubblico il 24 agosto 1952 con lo scopo prevalentemente turistico: collegare il Monte Faito con la linea costiera. La stazione a valle venne ubicata a Castellammare di Stabia, nei pressi della stazione ferroviaria della Circumvesuviana, sulla ferrovia Napoli – Sorrento, creando già all’epoca un interscambio tra treno e funivia. La funivia era stata riaperta il 10 aprile 2025 dopo lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.