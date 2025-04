Tragedia sulla Funivia del Faito. Una cabina precipita e si schianta al suolo: 3 morti e un disperso

- Advertisement -

CASTELLAMMARE DI STABIA – Precipita una cabina della funivia e provoca: ci sarebbero 3 morti e un disperso. In un primo momento sembrava una brutta avventura a lieto fine per alcuni passeggeri rimasti bloccati in una cabina della funivia del Faito, che collega Castellammare di Stabia con il monte Faito. La funivia si era fermata a causa di un guasto e la cabina con i passeggeri bloccata a ridosso della stazione della Circumvesuviana di Castellammare. Ma nelle ultime ore è arrivata la notizia che a monte una cabina sarebbe precipitata al suolo.

Al momento il bilancio è di tre vittime, un ferito grave e un disperso (si tratterebbe del macchinista). Lo si apprende da fonti dei soccorritori. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e le squadre del soccorso alpino. “Si temono vittime”, aveva scritto su Facebook lo stesso presidente dell’Eav Umberto De Gregorio, aggiornando le informazioni sulla tragedia. La cabina a monte sarebbe precipitata al suolo prima di arrivare al capolinea per il guasto che si è verificato nel primo pomeriggio. Sulla vicenda della funivia il prefetto di Napoli Michele di Bari ha convocato il centro di coordinamento soccorsi. Sono stati attivati i mezzi dei vigili del fuoco, il 118, le forze di polizia, insieme ai volontari della protezione civile e il prefetto è sul posto per seguire personalmente la situazione.