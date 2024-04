Tragedia sul volo verso Lamezia, muore a 30 anni per un malore: arrivato in ospedale con grande ritardo

LAMEZIA TERME – Tragedia sul volo Torino-Lamezia dove un passeggero di 30 anni che viaggiava insieme alla madre ha avuto un malore in seguito al quale ha perso la vita. A darne notizia La Repubblica.

Da quello che si apprende l’aereo – che non ha ricevuto autorizzazione all’atterraggio di emergenza dagli altri aeroporti – è stato costretto a tornare allo scalo di partenza ma per il malcapitato non c’è stato nulla da fare. L’uomo è dunque arrivato in ospedale con grande ritardo. Secondo una prima ricostruzione il giovane si è sentito male a metà del tragitto per Lamezia, il capitano del volo Ryanair FR8780R ha chiesto autorizzazione all’atterraggio di emergenza, ma nessuno degli aeroporti contattati ha dato risposta positiva, così l’aereo è tornato a Torino. Per il passeggero non c’è stato nulla da

La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte della Polaria e dello Spresal della Asl”.La madre, che era con lui, ha accusato a sua volta un malore ed è stata trasportata in ospedale dal 118.

Sagat: “Personale già pronto in pista” «Il personale del primo soccorso dell’aeroporto era già in pista prima dell’arrivo dell’aereo, successivamente è arrivata un’ambulanza dal varco tre e non ci sono stati ritardi nell’effettuazione dei soccorsi, per quanto di competenza dell’aeroporto. L’ambulanza per le emergenze non ha bisogno di scorta».