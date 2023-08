BOLOGNA – La vittima è il conducente dell’auto, un 54enne originario di Cosenza e residente in provincia di Reggio Emilia. Da una prima ricostruzione, l’automobilista che viaggiava da solo era sceso dalla propria vettura, rimasta in panne, nella corsia di marcia più a destra della galleria, in un tratto dove non c’è corsia di emergenza, quando è stato travolto dal camion, che avrebbe investito sia l’uomo che l’auto ferma.

