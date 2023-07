Tragedia sfiorata, furgone senza autista piomba sui tavoli di un locale. Ferite 15 persone

CAGLIARI – Attimi di terrore e una tragedia sfiorata per un furgone senza autista che ha travolto i tavolini di un locale dove erano sedute diverse persone. Il bilancio finale è di 15 persone ferite di cui otto medicate in ospedale, quattro locali danneggiati, un giovane di 35 anni multato.

È accaduto ieri pomeriggio in pieno centro a Cagliari, quando il furgone senza conducente è piombato sui tavolini di Corso Vittorio Emanuele, colpendo e sfiorando almeno 15 persone, tutti turisti, che si trovavano sedute all’esterno dei locali. La polizia municipale ha ricostruito quanto accaduto poco dopo le 14.30. L’autista, un 35enne di Sestu, ha parcheggiato il furgone preso a noleggio all’altezza di via Manno, dall’altro lato di piazza Yenne, distante circa 200 metri dal Corso.

Furgone senza autista, la folle corsa

Il giovane, secondo quanto dichiarato ai vigili, ha inserito il freno a mano ed è sceso per prendere un caffè prima di iniziare le consegne nella zona pedonale. Il mezzo, posizionato in lieve discesa, ha iniziato a muoversi e ha attraversato tutta piazza Yenne finendo nel Corso, dove il furgone, come una scheggia impazzita, ha travolto tavolini e clienti. Le urla di chi veniva urtato e dei presenti hanno messo in allarme chiunque si trovasse lungo la strada, innescando il fuggi fuggi generale.

Solo dopo 400 metri circa il mezzo si è fermato. Sul posto sono subito arrivati i medici con le ambulanze del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri, gli agenti della squadra volante della Questura e la polizia locale. I turisti feriti sono stati trasportati al Brotzu, al Policlinico di Monserrato e all’ospedale Santissima Trinità: nessuno di loro è in gravi condizioni. I più lievi hanno rifiutato di farsi medicare al pronto soccorso. Il conducente del furgone sarà multato per aver violato l’articolo 141 del codice della strada (omesso controllo). Solo nel caso in cui alcuni dei feriti dovessero aggravarsi – con più di 40 giorni di prognosi – potrebbe scattare per l’autista l’accusa di lesioni stradali, altrimenti si procede con querela di parte. Gli agenti della municipale stanno analizzando anche i filmati delle telecamere della zona e raccogliendo tutte le testimonianze per avere un quadro completo di quanto accaduto.