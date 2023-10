Tragedia a Mestre, 21 morti e 15 feriti. Il cordoglio dalla Calabria

CATANZARO – Ventuno persone decedute, altre 15 rimaste ferite, quattro delle quali sono in terapia intensiva. Tra le vittime due bambini e una ragazza minorenne. Una tragedia immane quella che si è verificata ieri a Mestre dove un pullman, per cause in corso d’accertamento, ha oltrepassato la barriera del cavalcavia finendo giù sulla strada a fianco della ferrovia per poi prendere fuoco. Le vittime sono di diverse nazionalità, tra cui cittadini ucraini, tedeschi, francesi e croati. L’autista era italiano e anche lui non ce l’ha fatta.

Un vero e proprio disastro su cui indaga la Procura di Venezia per capire cosa sia accaduto negli istanti precedenti al tragico incidente. Si pensa anche ad un possibile malore dell’autista. Il sindaco Brugnaro ha proclamato il lutto cittadino e alle famiglie delle vittime del tragico incidente arriva anche il messaggio di cordoglio della Calabria.

“La Giunta della Regione Calabria – dichiara Roberto Occhiuto, presidente della Regione – esprime le più sentite condoglianze alle famiglie e ai cari delle vittime coinvolte nel tragico incidente di Mestre. Siamo vicini al sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e al presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che in queste ore stanno vivendo, insieme alle loro comunità, un gravissimo lutto”.