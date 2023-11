Tragedia a Firenze: 26enne cosentino muore investito fuori da una discoteca

FIRENZE – E’ morto dopo due giorni di agonia all’ospedale Careggi di Firenze, Francesco Pio Otranto, 26enne originario di Rossano, in provincia di Cosenza. Il giovane, deceduto martedì scorso, era stato investito all’alba di domenica 12 novembre, in via del Cantone, zona Osmannoro a Sesto Fiorentino, all’uscita di una discoteca.

Francesco, appassionato di motori ed in particolare di kart, ed era residente a Lippo in provincia di Bologna. Si trovava sulla carreggiata quando improvvisamente è stato travolto da un’auto guidata da un operaio di 50 anni. Soccorso immediatamente dall’uomo, sul posto sono poi arrivati i mezzi inviati dal 118 che hanno prestato i primi soccorsi e trasportato il giovane d’urgenza in pronto soccorso Careggi dell’ospedale di Firenze. Dopo due giorni di agonia, per il giovane non c’è stato nulla da fare a causa delle sue condizioni disperate. La Procura di Firenze indaga per stabilire la dinamica del tragico incidente in via Cantone.