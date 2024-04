GENOVA – Sono venti le misure cautelari in carcere emesse dal Gip del Tribunale di Genova nei confronti di altrettanti indagati, accusati di detenzione e traffico internazionale di cocaina e armi, anche da guerra. I carabinieri del Ros stanno eseguendo anche numerose perquisizioni in Liguria e in Calabria. L’attività è frutto della cooperazione giudiziaria e di polizia assicurata a livello europeo da Eurojust ed Europol.

In aggiornamento