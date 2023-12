Traffico di Natale, giornate da bollino rosso e nero per il grande esodo

ROMA – Il grande esodo per le vacanze natalizie ormai è dietro l’angolo: Natale e Capodanno sono sempre più vicini e molti italiani stanno per spostarsi dalla loro città per raggiungere i parenti lontani. Molti lo faranno in macchina, con pesanti ricadute sul traffico autostradale. Federalberghi stima che i viaggiatori saranno ben 19 milioni, +10% sullo scorso anno: 13 milioni in partenza per Natale e 6 per Capodanno. Quasi il 90% resterà all’interno dei confini italiani. Ci si aspetta, come ogni anno, che in molti partiranno subito per raggiungere la destinazione del loro Natale. Dal pomeriggio di venerdì, dunque, occhi puntati quindi sulle principali direttrici da Nord verso Sud e dalle città del Nord verso le località montane.

Critica la situazione domenica 24 dicembre: molti si sposteranno per il pranzo o la cena della Vigilia. Attenzione quindi non solo alle solite grandi arterie autostradali ma anche alle tratte urbane, perché sarà anche il momento del trambusto cittadino. Di solito il quadro si placa per la giornata di Natale, che quest’anno cadrà di lunedì. La maggior parte degli automobilisti dovrebbe già aver raggiunto la propria meta, al netto dei classici tragitti interni alla propria città (o provincia).

Discorso diverso per Santo Stefano, martedì 26 dicembre. Inizia il controesodo di ritorno verso la propria città. Da non escludere il bollino nero, in particolare nella seconda metà della giornata. E non dovrebbe migliorare nemmeno mercoledì 27, perché a chi rientra dal Natale si aggiunge anche chi è già in partenza per il Capodanno.