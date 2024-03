Traffico di droga con modalità mafiose: scattano 56 arresti, anche in Calabria

BARI – L’ipotesi di reato al centro dell’indagine, che ha portato all’arresto di 56 persone, è di traffico di stupefacenti con modalità mafiose. I carabinieri di Bari, hanno fatto scattare questa mattina una vasta operazione, a conclusione di un’ampia indagine coordinata dalla Dda della Procura della Repubblica del capoluogo pugliese.

I 56 indagati secondo quanto emerso, sarebbero legati ad una organizzazione criminale di tipo mafioso-camorristico operante nella città metropolitana e nella provincia barese, dedito per lo più al traffico di sostanze stupefacenti con modalità mafiose. Gli arresti sono in corso contestualmente in diverse località delle regioni Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia ed Abruzzo.

L’attività investigativa andata avanti dal 2017 al 2020, ha consentito di sequestrare circa 80 chilogrammi di hashish, 7 chili di cocaina e 2 chilogrammi di marijuana ed ha portato anche all’arresto di diversi soggetti, tra acquirenti e corrieri della droga. Infine sono stati individuati diversi luoghi di stoccaggio del narcotraffico.