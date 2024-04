Torna DiscoverEU, viaggi gratis in tutta Europa: 35mila biglietti per i giovani

COSENZA – Torna DiscoverEU l’iniziativa dell’Unione europea che offre ai giovani europei l’opportunità di viaggiare in treno in tutta Europa. Finanziato dal Parlamento europeo, il progetto ha lo scopo di aiutare i diciottenni a diventare più indipendenti, sviluppare soft skills e abbracciare i valori europei. DiscoverEU è un’azione del programma Erasmus+ che dà l’opportunità di esplorare la diversità dell’Europa, di conoscere il suo patrimonio culturale e la sua storia e di entrare in contatto con persone provenienti da tutto il continente. Sarà offerto un pass per viaggiare principalmente in treno. La Commissione ha pubblicato oggi l’invito a presentare candidature, che si chiuderà martedì 30 aprile alle ore 12:00.

I partecipanti selezionati riceveranno una carta europea per i giovani DiscoverEU, che darà accesso a moltissimi sconti su visite culturali, attività di apprendimento, sport, trasporti locali, alloggio e cibo. E si può viaggiare anche in gruppo.

Come funziona e come partecipare?

– Possono partecipare le persone nate tra il 1º luglio 2005 (incluso) e il 30 giugno 2006 (incluso)

– Inserire correttamente il numero della carta d’identità, del passaporto o della carta di soggiorno nel modulo di domanda online avere la cittadinanza o la residenza* in uno dei seguenti paesi: uno degli Stati membri dell’Unione europea, compresi i paesi e territori d’oltremare (PTOM) o uno dei paesi terzi associati al programma Erasmus+: Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia.

– Infine partecipare a un quiz (a meno che tu decida di partecipare in gruppo). Se si viene selezionati si potrai viaggiare per un periodo di almeno 1 giorno e al massimo 30 giorni tra il 1 luglio 2024 e il 30 settembre 2025.