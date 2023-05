Tonnellate di pellet illegale importato anche per il mercato cosentino: denunciato imprenditore

SALERNO – Nell’ambito di due distinte operazioni di servizio, svolte congiuntamente dalla Guardia di Finanza e dall’Ufficio delle Dogane di Salerno, in collaborazione con il Nucleo Carabinieri Cites, sono state sequestrate, nel porto commerciale cittadino, oltre 180 tonnellate di pellet.

Il pellet era confezionato in oltre 12mila sacchi da 15 kg ciascuno, proveniente dalla Turchia e dalla Cina, pronte per la distribuzione nelle province di Parma e Cosenza presso le aziende ‘Industria Compensati Colorno s.r.l.’ e ‘Pozzi s.r.l.’, i cui responsabili sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria di Salerno per importazione e commercio di prodotti non a norma ovvero per la vendita di articoli aventi caratteristiche chimico-fisiche diverse da quelle dichiarate.