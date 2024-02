Test di Medicina 2024: il 28 maggio e 30 luglio. Sessanta domande in 100 minuti

ROMA – Test di Medicina 2024. Sessanta domante in 100 minuti di tempo, anziché i consueti 50, e un test unico per tutta la prova. È quanto deciso dal ministero dell’Università che ha comunicato anche le date in cui si svolgeranno i quiz di medicina del 2024. Sono due le date: il 28 maggio e il 30 luglio. Le prove saranno soltanto cartacee e database dei quiz pubblico, diverso per ogni prova e disponibili circa 20 giorni prima di ciascuna data. La prova sarà ripetibile e lo studente potrà inserire a fine agosto il risultato migliore per formare la graduatoria per l’assegnazione alle diverse università.

Test di Medicina 2024: cosa cambia

Rispetto allo scorso anno non cambia la prova ma bensì le domande che saranno pubblicate in una banca dati del Cisia e disponibili per tutti gli studenti. Aumentano le domande di Biologia, Chimica e Logica mentre diminuiscono Cultura Generale, Fisica e Matematica

Addio il tanto discusso equalizzatore

Non ci sarà il temuto equalizzatore e la prova sarà uguale per tutti gli studenti. Nello specifico i 60 quiz sarebbero così suddivisi: 4 per le competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi, 5 dedicati a ragionamento logico e problemi, 23 per Biologia, 15 per Chimica e 13 per Fisica e Matematica.