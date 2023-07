Terribile scontro frontale nella notte. Il bilancio è tragico: due turiste morte e due persone ferite

PALAU (SS) – Un terribile scontro frontale nella notte e un bilancio drammatico: due donne morte e due persone rimaste ferite. È accaduto all’una di questa notte sulla Statale 125 (Orientale Sarda) all’altezza del bivio per Stazzu Pulcheddu, nel territorio di Palau nel sassarese in Sardegna.

Scontro frontale: le vittime sono due turiste

A perdere la vita in uno scontro frontale da due auto due turiste di circa 60 anni originarie del Frusinate, nel Lazio. Le cause sono ancora da accertare: i due veicoli sono andati quasi completamente distrutti e uno di essi è finito sopra il guardrail. La squadra dei Vigili del Fuoco di Arzachena, intervenuta sul posto, ha dovuto lavorare per liberare le quattro persone rimaste incastrate all’interno degli abitacoli: 3 donne in una Lancia Y e un uomo in Una Toyota Yaris. Due delle tre donne, però, non ce l’hanno fatta, mentre l’altra donna e l’uomo sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. La strada è rimasta chiusa per oltre due ore. Sul posto anche i medici del 118 e i carabinieri.