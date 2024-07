Terribile schianto sulla A2 a Eboli: due morti e due feriti gravi. Coinvolti 7 mezzi e un camion

EBOLI (SA) – Tragico incidente mortale questa mattina sull’autostrada A2 “Del Mediterraneo”, in direzione Reggio Calabria, all’altezza dello svincolo per Eboli. Coinvolti otto mezzi tra cui un camion. Nel violentissimo impatto due vittime e due persone in gravi condizioni. Sul posto, oltre alla Polizia Stradale, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, allertati dal 118, i sanitari del Vopi (Volontari di pronto intervento), con le squadre di Giffoni e del distaccamento di Salerno, che hanno estratto dalle lamiere le vittime e i feriti rimasti incastrati. Sono ancora da chiarire le cause dell’incidente.

Al momento l’autostrada A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ è temporaneamente chiusa in direzione sud al km 35,000 , tra gli svincoli di Battipaglia ed Eboli. Il traffico veicolare viene deviato all’uscita obbligatoria allo svincolo di Battipaglia.