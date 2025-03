Terremoto di magnitudo 4.6 in Puglia a 10 km di profondità: scossa avvertita in altre regioni del Sud

- Advertisement -

FOGGIA – Non solo la zona dei Campi Flegrei, dove la terra continua a tremare per il bradisismo. Una forte scossa di terremoto è stata registrata questa sera dall’INGV nel mar Adriatico, al largo del Lago di Lesina (costa garganica) in provincia di Foggia nella zona a nord della Puglia. La scossa, che ha avuto una magnitudo di 4.6, è avvenuta a solo 10 km di profondità. Il sisma è stato avvertito distintamente dalle persone in tutta la Puglia (da Foggia a Taranto da Brindisi a Bari) ma anche in altre regioni del Sud come la Basilicata, Abruzzo, Campania e Molise.

Poco dopo sono state registrate dall’INGV altre due scosse di magnitudo 2.9 alle 20:42 e di magnitudo 3.8 alle 21:00 ad una profondità di 10 KM. Successivamente la sciame sismico ha fatto registrate una terza scissa di 2.6 alle 21:02 e una quarta di magnitudo 2.0 alle 21:10. Il sisma è stato nitidamente avvertito anche in Basilicata. In particolare, segnalazioni sono arrivate dalla zona del Vulture-Melfese, ai confini con la provincia di Foggia. Al momento, non sono pervenute segnalazioni ufficiali riguardo a danni significativi a persone o strutture. La Protezione Civile regionale sta monitorando la situazione come ha evidenziato il capo della Protezione civile della Puglia Barbara Valenzano “Stiamo monitorando la situazione. Finora non ci sono segnalazioni di eventi critici ma stiamo in allerta”.

Sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Pescara-Bari

Lungo la linea Pescara-Bari la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Chieuti e Apricena in via precauzionale per verifiche tecniche a seguito dell’evento sismico. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi. È quanto ha fatto sapere Trenitalia con una nota.