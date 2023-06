FOGGIA – Un scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata dalle stazioni della Rete Sismica Nazionale alle ore 17:33 italiane di oggi, 21 giugno 2023. L’epicentro del sisma è stato localizzato al largo della costa garganica in Puglia, a 18 km dalle Isole Tremiti, con ipocentro a una profondità di circa 35 km.

La scossa è stata avvertita distintamente in tutta la Puglia, in particolare nella zona del foggiano (Vieste, San Nicandro Garganico e San Giovanni Rotondo), ma anche nel Molise, in Basilicata e in Abruzzo. Al momento non vengono segnalati danni a cose o persone anche se in molti sono scesi in strada dalla paura. La protezione civile regionale è in contatto con il territorio per eventuali segnalazioni di criticità.

L’evento sismico di questo pomeriggio – fa sapere l’INGV (Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia) – è avvenuto in un’area caratterizzata da una sismicità frequente con diversi terremoti localizzati dal 1985 ad oggi dalla Rete Sismica Nazionale di magnitudo comparabile, come si evince dalla mappa della distribuzione della sismicità qui in basso.

Tra i terremoti rilevanti dal 1985 ad oggi nell’area ricordiamo gli eventi dell’agosto 1988 (Md 4,0), dell’ottobre 1989 (Md 4,1), del febbraio 1990 (Md 4,1) e infine l’evento sismico del 4 ottobre 2006 di magnitudo Mw 4.1. Da un punto di vista della sismicità storica, nelle vicinanze dell’area epicentrale sono avvenuti in passato eventi anche di magnitudo più elevata.