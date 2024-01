Tenta di uccidere un agricoltore nel Bolognese, fermato il serial killer: è di Scalea

BOLOGNA – I carabinieri di Bologna hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura, per tentato omicidio, porto abusivo di armi e violazione di domicilio nei confronti di un 55enne calabrese che, giovedì mattina a Tolè di Vergato, sull’Appennino, ha accoltellato e ferito gravemente un agricoltore di 65 anni nel cortile della sua abitazione. L’uomo fermato è Francesco Passalacqua, originario di Scalea, conosciuto alle cronache come il “serial killer della Riviera dei Cedri”, già condannato all’ergastolo per tre delitti (vittime furono due pastori e un agricoltore) compiuti nel 1997 in Calabria, nell’area dell’Alto Tirreno cosentino.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Vergato e del nucleo investigativo di Bologna, giovedì il 55enne è entrato nel giardino dell’abitazione dell’agricoltore e lo ha colpito con un coltello, senza apparente motivo, ferendolo all’addome e al braccio sinistro. Il 65enne ha reagito riuscendo ad allontanare l’aggressore, poi ha chiamato la moglie che ha allertato i soccorsi. Per la vittima, trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna, i medici hanno previsto trenta giorni di prognosi.