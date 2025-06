Svolta epocale per i diabetici. L’Italia approva la prima insulina settimanale al mondo a carico del SSN

- Advertisement -

ROMA – L’Italia approva la prima insulina settimanale al mondo. Una vera e propria svolta per tutte le persone che soffrono di diabete (in Italia sono oltre 4 milioni) ma soprattutto per i circa 1,3 milioni di individui che sono in trattamento con l’insulina basale. Approvata a maggio dello scorso anno in Europa, l’Italia sarà il primo Paese in Europa a rendere disponibile questa innovazione mondiale che sarà interamente a carico del Servizio sanitario nazionale. L’Italia è infatti il primo Paese in Europa ad aver completato il processo autorizzativo per l’accesso a questa terapia, a meno di 1 anno dalla sua approvazione in Europa.

Insulina settimanale: stessa terapia ma migliore qualità di vita

Stessa terapia, ma migliore qualità della vita. Grazie all’approvazione di questa nuova tecnologia da parte dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) non più un’iniezione al giorno ma una a settimana passando da 365 all’anno a sole 52. Una svolta che permetterà, concretamente, alle persone con diabete di poter migliorare la qualità di vita, rendendo più semplice la gestione della malattia e riducendo anche l’impatto ambientale grazie al minor numero di iniezioni. Riccardo Candido, presidente nazionale dei medici diabetologici, evidenzia la svolta nel rendere disponibile per i pazienti diabetici il trattamento settimanale «si tratta di un’insulina basale lenta e rappresenta una grande opportunità per gestire la malattia e la qualità di vita delle persone con diabete».

il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato ha evidenziato che “porre il paziente al centro, semplificare l’aderenza alle terapie e garantire un’innovazione sostenibile sono priorità fondamentali nelle politiche sanitarie del nostro Governo, a tutela del diritto di accesso ai farmaci per tutti i cittadini. In un contesto demografico caratterizzato dall’invecchiamento della popolazione e dalla crescente incidenza delle patologie croniche, facilitare l’accesso ai trattamenti farmacologici è una necessità. Per i pazienti diabetici, la possibilità di passare dalla somministrazione quotidiana dell’insulina basale a quella settimanale rappresenta un progresso concreto in questa direzione».