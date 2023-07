Svelate le migliori 50 pizzerie italiane: solo una in Calabria, è al 18° posto

ROMA – I Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta, e 10 Diego Vitagliano Pizzeria, a Napoli, ex aequo sono le migliori pizzerie in Italia per il 2023. E il risultato di 50 Top Pizza Italia 2023, la classifica della guida on line delle migliori pizzerie italiane che raccoglie le 100 Migliori Pizzerie d’Italia. La lista delle migliori è stata presentata ieri a Roma presso il Teatro Argentina.

Al secondo posto I Tigli di Simone Padoan, a San Bonifacio (Verona), al terzo Seu Pizza Illuminati di Pier Daniele Seu, a Roma. Al quarto posto 50 Kalò, a Napoli, di Ciro Salvo, quinta posizione per 180g Pizzeria Romana di Jacopo Mercuro, a Roma, che si aggiudica anche il premio speciale Pizza dell’Anno 2023 con La Parmigiana Viaggiatrice. Sesta posizione per I Masanielli – Sasà Martucci, a Caserta, che si aggiudica il premio Pizzaiolo dell’Anno 2023. Settima posizione per Francesco & Salvatore Salvo, a Napoli, a cui va il premio speciale Miglior Servizio della Birra 2023, ottavo posto per Dry Milano, a Milano, con alla guida Lorenzo Sirabella, nona posizione per Cambia-Menti di Ciccio Vitiello, a Caserta; al decimo posto La Notizia 94, a Napoli, di Enzo Coccia. A Gabriele Bonci va il Premio Città di Roma.

18° posto per una pizzeria in Calabria

Per trovare la Calabria in classifica si arriva al 18° posto con “BOB Alchimia a Spicchi” a Montepaone Lido in provincia di Catanzaro diventata meta per chi approda in Calabria. “Il progetto di Roberto d’Avanzo – riporta la descrizione – ha reso l’arte bianca una delle più esaustive, creative e sorprendenti espressioni del territorio. Un treno in corsa. La ricerca di Roberto è continua sugli impasti e sulle ricette. Si basa su una solida relazione con i produttori locali e con i protagonisti dello scena culinaria. Uno studio che dà vita a pizze, da mangiare rigorosamente con le mani tanto da farne il proprio motto, vero e proprio manifesto contemporaneo del mood calabrese. Ben studiata la carta dei vini e delle birre che spazia dai terroir calabresi a quelli di altre regioni”.

E’ dunque la Campania è la regione più rappresentata con 28 pizzerie, seguita dal Lazio con 13 e dalla Toscana con 11. La guida Italia 2023 è composta da oltre 500 pizzerie, le prime 100 in classifica e le altre classificate come Pizzerie Eccellenti. Le prime 40 posizioni entrano di diritto nella classifica delle 100 Migliori Pizzerie del Mondo, che si ritroveranno il 13 settembre a Palazzo Reale di Napoli.