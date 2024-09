Strage familiare: operaio forestale uccide moglie e due figli, poi si toglie la vita. Grave la madre e un vicino

NUORO – Strage familiare questa mattina a Nuoro compiuta a un uomo, in due diverse abitazioni, che poi si è tolto la vita. Il bilancio è terribile: quattro morti e tre feriti. L’uomo, Roberto Gleboni, operaio forestale ha ucciso la moglie Giuseppina Massetti e la figlia Martina e ferito altri due figli piccoli, uno dei quali è deceduto poche ore dopo, più il padrone della casa nella quale la famiglia viveva in affitto, Paolo Sanna, ora ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Francesco.

Sarebbe poi andato nell’abitazione della madre sparandole contro e ferendola gravemente alla testa, e alla fine si è tolto la vita. La strage è cominciata nell’appartamento dove l’uomo viveva con la famiglia, in via Gonario Pinna, al termine di una lite. Dopo avere ucciso moglie e figlia a colpi di pistola, ed avere ferito i due figli e il padrone di casa, è andato a casa dell’anziana madre, in via Ichnusa, ferendola alla testa e suicidandosi subito dopo. Gli uomini del comando provinciale dei Carabinieri e della Questura di Nuoro stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Le due vie dove è accaduta la strage sono state blindate dalle forze dell’ordine. Sul posto anche il magistrato di turno e il medico legale.