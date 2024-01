Strage di Erba: la Corte d’Appello dice si al processo di revisione per Olindo Romano e Rosa Bazzi

BRESCIA – Strage di Erba: La Corte d’Appello di Brescia ha detto si al processo di revisione per Rosa Bazzi e Olindo Romano ed ha emesso un decreto di citazione a giudizio nei confronti di Olindo Romano e Rosa Bazzi per la prima udienza del processo di revisione che li ha visti finire in carcere con condanna all’ergastolo con una sentenza confermata in cassazione il 3 maggio 2011, accusati della morte di quattro vicini di casa, compreso un bambino di due anni, l’11 dicembre 2006.

I giudici hanno accolto le istanze del PG Cuno Tarfusser e del pool di legali guidato da Fabio Schembri secondo i quali nuovi elementi dovrebbero portare alla revisione delle condanne. “Siamo contenti della notizia, discuteremo per arrivare a una sentenza di assoluzione”, ha detto oggi Tarfusser.