Stop alla messa in onda della serie TV su Sarah Scazzi “Avetrana – Qui non è Hollywood”

TARANTO – Il giudice della sezione civile del Tribunale di Taranto, Antonio Attanasio, ha accolto il ricorso d’urgenza presentato nei giorni scorsi dal sindaco di Avetrana Antonio Iazzi, con un provvedimento di sospensione cautelare della messa in onda della serie TV ‘Avetrana-Qui non è Hollywood’, sull’omicidio di Sarah Scazzi, prevista da venerdì 25 ottobre sulla piattaforma Disney+.

Il primo cittadino, attraverso un pool di legali, chiedeva “la rettifica della denominazione” della serie TV, la sua «sospensione immediata» e la visione preliminare della serie per «appurare se l’associazione del nome della cittadina all’adattamento cinematografico susciti una portata diffamatoria rappresentandola quale comunità ignorante, retrograda, omertosa, eventualmente dedita alla commissione di crimini efferati di tale portata, contrariamente alla realtà». Nel ricorso, il sindaco Iazzi rivendicava soprattutto il «rispetto per la comunità e una giusta connotazione». Il giudice ha fissato l’udienza di comparizione delle parti per il 5 novembre.