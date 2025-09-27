HomeItalia

Spreco alimentare: l’Italia migliora ma resta indietro in Europa, Sud maglia nera

Il rapporto Waste Watcher international registra "che aumenta la consapevolezza del legame fra spreco e ambiente, ma è lontano il traguardo fissato per il 2030"

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

ROMA – Nel 2025, a 10 anni dall’approvazione dell’Agenda Onu 2030 e a 9 anni dalla legge Gadda sullo spreco del cibo, l’Italia migliora ma non abbastanza, e resta sempre sopra la media europea. Nel nostro Paese, dal 2015 ad oggi lo spreco settimanale medio pro capite è sceso di 95 grammi settimanali, da 650 grammi a 555,8 a fronte di 512,9 grammi settimanali per la Germania, 459,9 grammi per la Francia, 446,5 grammi per la Spagna, 469,5 per i Paesi Bassi.

È quanto emerge con i dati del nuovo rapporto Waste Watcher international, presentati oggi a Roma e in occasione dell’evento promosso dalla campagna pubblica Spreco Zero, in vista della 6^ Giornata mondiale di consapevolezza delle perdite e sprechi alimentari, in programma lunedì 29 settembre. Il rapporto registra “che aumenta la consapevolezza del legame fra spreco e ambiente, ma è lontano il traguardo fissato per il 2030 di 369,7 gr. settimanali. Dal punto di vista delle zone territoriali del Paese lo studio rileva che si spreca meno al centro (dato record: 490,6 g) e al nord (515,2 g) e più al sud (628,6 gr.).

La hit dei cibi sprecati

È registrato che sprecano meno le famiglie con figli (-17%) e i grandi Comuni (-9%). Nella hit dei cibi sprecati la frutta fresca (22,9 g), la verdura fresca (21,5 g) e il pane (19,5 g), segue l’insalata (18,4 g) e cipolle/tuberi (16,9 g). Waste Watcher evidenzia inoltre il legame fra le guerre, i dazi e la crisi climatica. I risultati registrano che più di 1 italiano su 3 (il 37%) sceglie prodotti made in Italy in un contesto di guerre e crisi dei dazi. Due italiani su 3 (66%) hanno aumentato o tenuto alta l’attenzione all’ambiente. Un italiano su 2 presta più attenzione all’impatto ambientale dei prodotti alimentari che acquista nel tempo della crisi climatica. Gli analisti rilevano inoltre che in Italia i “nativi digitali” sono motore del cambiamento mostrando comportamenti virtuosi con il riutilizzo degli avanzi (+10% rispetto alla media), condividendo il cibo (+5%), acquistando frutta e verdura di stagione (+2%) e prestando più attenzione all’impatto ambientale (+2%).

L’indagine, a livello internazionale, registra che nel mondo vengono sprecate 1,05 miliardi di tonnellate di cibo, 1/3 della produzione alimentare globale. Lo spreco di cibo è responsabile di quasi il 10% delle emissioni globali di gas serra, 5 volte quelle generate dall’aviazione. Il 28% dei terreni agricoli, pari a 1,4 miliardi di ettari, viene utilizzato per produrre cibo che non verrà mai mangiato.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Parchi-marini-Calabria-firma-protocollo

Secca di Amendolara, il Parco marino diventa polo di ricerca e turismo sostenibile

Ionio
COSENZA - Dal mito omerico dell’Isola di Ogigia, dimora della Ninfa Calipso e tra i 100 MID della Calabria Straordinaria, al Parco marino di...

Beccati mentre irrigavano una maxi piantagione di marijuana: due uomini arrestati

Calabria
PLATI' (RC) - Non si ferma la lotta dei Carabinieri al narcotraffico nella Locride. Nei giorni scorsi, i militari della Compagnia di Locri, affiancati...
Corteo_gaza_telesio

«ATP Cosenza ordina di segnalare cortei studenteschi pro-Palestina, vergognoso». La denuncia Usb

Area Urbana
COSENZA - «Inacettabile e vergognosa. Semplicemente tale! Così è la nota che ci è stata segnalata arrivare ieri nelle scuole della provincia da parte...

Fondi per le strade calabresi: Cosenza ottiene oltre 17 milioni dal Ministero

Area Urbana
ROMA - Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stati ripartiti un totale di 49.658.309 euro per la regione Calabria, per interventi di...

Appicca un rogo e devasta un bosco, 77enne arrestato e ricoverato con ustioni gravi

Calabria
BELVEDERE SPINELLO (KR) - Un uomo di 77 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di essere stato il responsabile di un incendio...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37471Area Urbana22586Provincia19945Italia8045Sport3883Tirreno2977Università1477
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

Parchi-marini-Calabria-firma-protocollo
Ionio

Secca di Amendolara, il Parco marino diventa polo di ricerca e...

COSENZA - Dal mito omerico dell’Isola di Ogigia, dimora della Ninfa Calipso e tra i 100 MID della Calabria Straordinaria, al Parco marino di...
Calabria

Beccati mentre irrigavano una maxi piantagione di marijuana: due uomini arrestati

PLATI' (RC) - Non si ferma la lotta dei Carabinieri al narcotraffico nella Locride. Nei giorni scorsi, i militari della Compagnia di Locri, affiancati...
Corteo_gaza_telesio
Area Urbana

«ATP Cosenza ordina di segnalare cortei studenteschi pro-Palestina, vergognoso». La denuncia...

COSENZA - «Inacettabile e vergognosa. Semplicemente tale! Così è la nota che ci è stata segnalata arrivare ieri nelle scuole della provincia da parte...
Area Urbana

Fondi per le strade calabresi: Cosenza ottiene oltre 17 milioni dal...

ROMA - Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stati ripartiti un totale di 49.658.309 euro per la regione Calabria, per interventi di...
Calabria

Appicca un rogo e devasta un bosco, 77enne arrestato e ricoverato...

BELVEDERE SPINELLO (KR) - Un uomo di 77 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di essere stato il responsabile di un incendio...
Provincia

Dipignano, Giaccari promuove l’apertura di un centro anziani comunale

DIPIGNANO (CS) - "Dipignano, come dimostrano i dati degli ultimi anni, segue la tendenza nazionale, cresce l'età media e la popolazione è formata sempre...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA