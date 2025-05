Spaccio di cocaina, hashish e marijuana: 12 arresti tra Campania, Calabria e Toscana

- Advertisement -

SALERNO – La Guardia di finanza di Salerno e di Cava de’ Tirreni ha eseguito questa mattina, su richiesta della Dda, 12 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati, 10 ai domiciliari e 2 in carcere, accusati a vario titolo di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, hashish e marijuana. Il blitz tra Campania, Calabria e Toscana.

I provvedimenti scaturiscono da una precedente attività eseguita lo scorso 8 aprile nei confronti di 14 indagati, accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ma solo due persone vennero raggiunte dalle misure cautelari. Gli arresti di oggi invece, sono la conseguenza della riforma normativa che prevede il preliminare interrogatorio nei confronti di coloro ai quali non è stato riconosciuto il reato associativo come in questo caso. Secondo le ricostruzioni dei militari le 12 persone avrebbero invece costituito un sodalizio dedito alla cessione di droga.

Nel corso dell’attività sono stati arrestati in flagranza 4 soggetti e sottoposti a sequestro otto chilogrammi di hashish e 600 grammi di cocaina. Nella disponibilità di un indagato, Andrea Palmigiano, è stata rinvenuta una pistola di fabbricazione russa con matricola abrasa con all’interno del serbatoio sette proiettili. E ancora la somma di 6.155 euro in contanti. Il soggetto è stato arrestato in flagranza per la detenzione dell’arma clandestina.