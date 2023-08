Sono 23mila minori stranieri non accompagnati in Italia: 1.669 in Calabria

ROMA – I minori stranieri non accompagnati censiti in Italia al 30 giugno 2023 sono 20.926: sono in maggioranza maschi (86,6%) e hanno per la maggior parte 17 (44,7%), 16 (24,7%) e 15 anni (12,1%).

Arrivano soprattutto da Egitto (5.341 minori), Ucraina (4.512), Tunisia (1.781), Guinea (1.174) e Albania (1.137), mentre le regioni che ne accolgono di più sono la Sicilia (4.621 minori, il 22,1% del totale), la Lombardia (2.764, il 13,2%), l’Emilia-Romagna (1.727, l’8,3%) e la Calabria (1.669, il 8%). È quanto emerge dai dati del governo. Aggiornando i dati, quelli che hanno fatto ingresso in Italia nel corso dello corso mese di luglio sono stati 1.947, di cui 1.213 arrivati tramite sbarchi, provenienti soprattutto da Tunisia, Guinea ed Egitto. Il che porta il totale al momento a circa 23 mila. E al 21 agosto, i minori stranieri sbarcati dall’inizio del 2023 è di 12.188 (nell’intero anno del 2022 erano stati 14.044).