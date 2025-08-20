HomeItalia

Smantellato un sistema di riciclaggio e contraffazione di veicoli rubati che venivano poi noleggiati

Le complesse attività investigative sono state condotte tra Lazio, Campania e Calabria. Sequestrare e restituire agli aventi diritto 6 autovetture tra cui 3 Alfa Romeo Stelvio, una Smart Fortwo, una Fiat Panda e una Fiat 500 X, tutte rubate

Stima lettura: 1 minuti
ROMA – Su delega della Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno notificato un’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere per un 35 enne italiano, gravemente indiziato del reato di riciclaggio di veicoli rubati, insieme ad altre persone titolari di una attività di autonoleggio. L’attività nasce nel mese di febbraio 2023 quando, nell’ambito di un normale controllo stradale, i Carabinieri della Stazione di Roma Divino Amore sequestrarono un veicolo, un’Alfa Romeo Stelvio, a noleggio, immatricolata in Francia, con targhe francesi, a bordo della quale si trovava un cittadino italiano.

Dagli accertamenti è emerso che l‘auto era oggetto di furto commesso in Campania nel giugno 2022. Le targhe francesi, invece, sono risultate rubate a Marsiglia e appartenevano originariamente a una Fiat 500, inoltre, il telaio dell’autovettura era stato alterato mediante l’applicazione di un adesivo riportante un numero di telaio diverso da quello originale, al fine di occultarne l’identità reale.

Le complesse attività investigative, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma e condotte tra Lazio, Campania e Calabria hanno così portato alla scoperta di un articolato sistema di riciclaggio di veicoli rubati. Il modus operandi attuato dagli odierni indagati, titolari di una società di noleggio auto, riguardava l’acquisto di veicoli rubati, i quali venivano nazionalizzati e reimmatricolati con la collaborazione di un amministratore di pratiche auto che, a sua volta delegava le operazioni a un’altra agenzia di pratiche auto, che provvedeva ad intestare i veicoli riciclati ad ignari titolari di società.

Le indagini hanno permesso di individuare, sequestrare e restituire agli aventi diritto 6 autovetture tra cui 3 Alfa Romeo Stelvio, una Smart Fortwo, una Fiat Panda e una Fiat 500 X, tutte rubate tra le province di Napoli, Salerno e Benevento e reimmesse in circolazione nella Capitale. Il Giudice per le Indagini Preliminari di Roma, su richiesta del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Roma, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 35enne di Boscotrecase, gravemente indiziato delle operazioni di riciclaggio di veicoli rubati. Dopo aver eseguito l’ordinanza i Carabinieri della Stazione di Roma Divino Amore hanno condotto l’indagato presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale.

